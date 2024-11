Câncer de pulmão: Anvisa aprova medicamento oral para doença em estágio inicial

A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) aprovou esta semana a primeira terapia-alvo para o tratamento de um tipo específico de câncer de pulmão diagnosticado em estágio inicial. Trata-se do alectinibe, desenvolvido pela farmacêutica Roche. O medicamento oral é indicado para pacientes com câncer de pulmão não pequenas células ALK-positivo em fase inicial.

Resultados do estudo clínico mostraram que o tratamento reduz o risco de recorrência da doença ou morte em 76% dos pacientes. Após três anos de tratamento, 9 em cada 10 pacientes ficaram livres da doença.

O câncer de pulmão é o quarto tipo de câncer mais incidente no Brasil, além de ser a que apresenta a maior mortalidade, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca).





Cerca de 85% dos pacientes diagnosticados com câncer de pulmão no país são do tipo não pequenas células; dentre estes, aproximadamente 5% possuem alteração do gene ALK. Os pacientes com essa mutação costumam ser pessoas jovens, com menos de 55 anos, que nunca fumaram ou com histórico leve de tabagismo.

“Aproximadamente metade dos pacientes diagnosticados com câncer de pulmão de não pequenas células nos estágios iniciais apresentam recidiva, mesmo após a cirurgia e a quimioterapia”, explica a médica Clarissa Baldotto, presidente do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica (GBOT) e diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).



“Como mostram os dados do ALINA, agora poderemos beneficiar uma população de pacientes mais jovens, que possuem alto risco de desenvolver metástases cerebrais, impactando diretamente na possibilidade de cura para essas pessoas”, completa.

O alectinibe já estava aprovado no Brasil e em mais de 100 países como primeira ou segunda linha de tratamento do câncer de pulmão ALK-positivo em estágio avançado ou metastático. A nova indicação, para estágio inicial, também foi aprovada na Europa e nos Estados Unidos.

