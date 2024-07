Candidata de Macron surpreende e é reeleita presidente da Assembleia Nacional

A- A+

Os deputados franceses reelegeram nesta quinta-feira (18) Yael Braun-Pivet, candidata do presidente Emmanuel Macron, para presidir a Assembleia Nacional, a câmara baixa, que ficou fragmentada em três grandes blocos após as eleições legislativas antecipadas nas quais nenhum partido conseguiu maioria absoluta.

A votação foi precedida por intensas negociações entre os partidos políticos, em meio a um ambiente tenso, enquanto a França se prepara para sediar os Jogos Olímpicos, que começam em 26 de julho.

Braun-Pivet, presidente em exercício da câmara baixa do Parlamento, foi reeleita com 220 votos, contra o candidato comunista André Chassaigne da aliança de esquerda Nova Frente Popular (NFP), que obteve 207, e o da extrema direita Sébastien Chenu, com 141.

O resultado da votação desta quinta-feira é crucial, já que oferece uma primeira visão das alianças que poderiam ser formadas pelos partidos para construir uma maioria e influenciar na formação de um novo governo.

As eleições legislativas em dois turnos, 30 de junho e 7 de julho, deixaram um hemiciclo fragmentado, no qual a NFP - uma aliança de esquerda que inclui socialistas, comunistas, ecologistas e o partido de esquerda radical A França Insubmissa (LFI) - ficou em primeiro lugar com 193 deputados, mas longe da maioria absoluta de 289 assentos.

A aliança de centro-direita de Macron (164 assentos) ficou em segundo lugar, enquanto a extrema-direita conseguiu 143 representantes.

Um "voto roubado"

A lei estipula que a votação ocorre em três rodadas - nas duas primeiras é necessária maioria absoluta dos votos, mas na terceira basta maioria relativa.

Na primeira rodada, o comunista Chassaigne ficou em primeiro lugar; e na segunda, após a retirada de dois candidatos aliados ao partido de Macron, a candidata governista conquistou a primeira colocação, mas sem maioria absoluta, o que levou a uma terceira rodada.

A reeleição de Braun-Pivet, de 53 anos, define o tom em que se desenvolverá a nova legislatura.

Após a votação, Chassaigne afirmou que "o voto dos franceses" nas eleições legislativas "foi roubado" por uma "aliança antinatural" entre o partido presidencial Renascimento e a direita.

O ultradireitista Chenu, do partido Reagrupamento Nacional (RN), liderado por Marine Le Pen, considerou que a eleição de Braun-Pivet "desrespeitou a vontade dos eleitores" e foi uma "vitória das artimanhas".

Chenu também criticou uma aliança "antinatural entre os macronistas e Os Republicanos" (LR), argumentando que este partido conservador fez campanha afirmando ser oposição ao presidente.

O cargo de presidente da Assembleia Nacional consiste principalmente em organizar e moderar os debates, mas como a quarta figura mais importante do país, também possui alguns poderes constitucionais cruciais.

A NFP, apesar de ter ficado em primeiro lugar no segundo turno, não conseguiu chegar a um consenso por um nome para o cargo de primeiro-ministro devido às diferenças entre o LFI, sua principal força, e os socialistas.

Macron dissolveu a Assembleia Nacional e convocou eleições legislativas antecipadas após a vitória da extrema direita francesa nas eleições europeias de 9 de junho.

