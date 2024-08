A- A+

eleições Candidato Vinicius Castello tem vitória no TRE para uso de ícone em campanha Vinicius Castello garante liminar para uso do ícone VC13 no material de campanha da chapa majoritária

O candidato à Prefeitura de Olinda, Vinicius Castello, e a Frente Popular de Olinda obtiveram vitória no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), nesta quarta-feira (28).



Vinicius garantiu, por meio liminar em um mandado de segurança, que o uso do ícone VC13 por parte da chapa majoritária seja mantido.



Discute-se que a proporção de 30% do nome do candidato a vice-prefeito deve ser observada em logotipos e logomarcas, mas é omissa em relação ao ícone.



“Trata-se, assim, em termos de comunicação, de uma Representação que discute a logomarca da campanha. Ocorre que VC13 é um ícone e não compõe a logomarca de campanha, sendo a legislação eleitoral omissa em relação a utilização de ícones na identidade visual de campanhas eleitorais”, destaca trecho do mandado de segurança.

A Frente Popular de Olinda ressalta que preza por uma campanha justa e dentro do que determina a lei.



Disse, também, que a prioridade de Vinicius e do candidato a vice-prefeito, Celso Muniz Filho, é debater e apresentar propostas que melhorem a qualidade de vida de cada cidadão e cidadã olindense.

