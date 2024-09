Canecão, na Zona Sul do Rio, é atingido por incêndio

A- A+

Um incêndio atinge o Canecão, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira (4). Bombeiros do quartel do Humaitá foram acionados para local às 8h58.



Não há informações de vítimas.

O Canecão, um dos ícones da vida cultural do Rio, está sendo revitalizado. O terreno entre as avenidas Venceslau Braz e Lauro Sodré, ao lado do Shopping RioSul, está sendo preparado para receber o novo complexo.

O projeto arquitetônico, com 15.000m² de terreno e 29.000m² de área construída, se tornará um ambiente multicultural dividido em sete diferentes unidades de entretenimento com inauguração está prevista para 2026.

Entre as propostas na concessão de 30 anos está a construção de um restaurante universitário — com capacidade para preparar até 2,5 mil refeições por dia — e um Parque.



O consórcio Bonus Klefer, vencedor da licitação, informou que está trabalhando com algumas frentes para captações de recursos para o financiamento da obra, via Bancos Públicos, Agências de Fomentos e Bancos Privados, incluindo o BNDES.

Terreno de universidade

O Canecão está localizado no campus Praia Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi inaugurado em 1967 para ser uma casa de shows, e recebeu, à época, um painel assinado pelo cartunista Ziraldo, que virou uma marca registrada.

Oficialmente, o espaço é de posse da UFRJ, que nunca deu uma autorização formal para que o local fosse usado como casa de espetáculos.

Quem assina a nova arquitetura do Canecão é João Niemeyer, sobrinho do arquiteto Oscar Niemeyer.



O custo total das obras chega a R$ 170 milhões, e inclui um novo prédio com 80 salas de aula para a UFRJ, além do restaurante. Todas as novas instalações, da universidade e do complexo cultural, serão abertas simultaneamente.

Museu interativo

No subsolo, um museu interativo de mil metros quadrados contará a história do Canecão. Um pesquisador foi contratado para fazer a catalogação do material que irá para o museu.



Entre 1967 e 2010, o Canecão recebeu da portuguesa Amália Rodrigues e do norte-americano James Brown à companhia francesa Moulin Rouge. Fora nomes tarimbados da MPB, como Roberto Carlos, Chico Buarque e Cazuza.

