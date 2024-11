A- A+

Recife Cão farejador da Receita Federal encontra R$ 380 mil em drogas escondidas em encomendas nos Correios Drogas estavam em encomendas postais no Centro de Tratamento de Cargas e Encomendas dos Correios no Recife

Com o auxílio de um cão farejador, a Receita Federal encontrou R$ 380 mil em drogas escondidas em encomendas postais no Centro de Tratamento de Cargas e Encomendas dos Correios, no Recife.

As drogas, encontradas nesta sexta-feira (22), tinham como destino Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco, e Arapiraca, em Alagoas.

Segundo a Receita, na primeira encomenda vinda de São Paulo e que tinha como destino Arapiraca, foram encontrados 2kg de pasta base de cocaína.

Já na segunda encomenda, que veio de Santa Catarina e seguiria para Goiana, o agente canino da Receita Federal encontrou 600 gramas de cocaína e 2,5 kg de maconha.



Somados, os volumes chegaram a um valor de R$ 380 mil.

Drogas tinham como destino Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco, e Arapiraca, em Alagoas | Foto: Receita Federal/Divulgação

O material apreendido será encaminhado às autoridades policiais para uma investigação detalhada, por meio de um inquérito policial.

A Receita Federal lembra que atua rotineiramente combatendo ao contrabando, descaminho, evasão de divisas, tráfico internacional de drogas e armas, além de outros crimes em fronteiras, portos e aeroportos.



