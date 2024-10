A- A+

MEMÓRIA Cápsula do tempo de 100 anos é aberta em museu da Primeira Guerra Mundial, nos EUA Itens foram enterrados em 1924 no Memorial da Liberdade, que homenageia os combatentes do conflito militar

Uma cápsula do tempo fechada há 100 anos foi aberta semana passada no Museu da Primeira Guerra Mundial em Kansas City, nos Estados Unidos. Os itens foram enterrados em 1924 no Memorial da Liberdade, que homenageia os combatentes do conflito militar.

O museu organizou uma cerimônia para mostrar o que se encontrava no interior da cápsula. Para recuperar a peça, trabalhadores precisaram perfurar a parede do memorial, segundo a emissora CNN. O primeiro desafio enfrentado pelo museu foi localizar a cápsula, que não estava no local previsto.

O segundo foi a presença de filme de nitrato no interior da cápsula. O material é inflamável, e a equipe temia que ele pegasse fogo ao entrar em contato com o oxigênio. Por conta disso, a abertura da cápsula contou com apoio de especialistas em bombas e incêndios. A abertura mostrou que nenhum dos itens no interior da caixa estavam danificados.

Jornais, uma cópia da constituição americana e uma edição da Bíblia estavam dentre os objetos no interior da cápsula. Além disso, também foram encontrados um tubo com sementes e outro com cartas. Uma delas era de autoria do presidente americano Calvin Coolidge. Outro objeto é uma chapa de impressão do jornal Kansas City Star de 1º de novembro de 1921.

Também chamou atenção dos funcionários do museu assinaturas feitas dentro da caixa de cobre. Eles, no entanto, não conseguiram identificar os autores, mas suspeitam que se tratassem de trabalhadores.

— O que isto mostra é que não foi apenas o comitê que reuniu os objetos para a cápsula do tempo. Era toda a comunidade, os trabalhadores que estavam realmente construindo a cápsula do tempo e soldando a tampa em seu topo, que queriam se envolver nesta celebração — disse Christopher Warren, curador do museu, ao canal de televisão.

Veja também

BRASIL Paciente transplantado infectado por HIV é internado no Rio