Artes Visuais Exposição celebra os 100 anos do Surrealismo no Museu Murillo La Greca A mostra "100 anos do Surrealismo: Uma abordagem contemporânea" reúne 30 artistas pernambucanos

Com abertura nesta quinta-feira (10), às 18h, a exposição coletiva “100 anos do Surrealismo: Uma abordagem contemporânea” aporta no Museu Murillo La Greca, em Parnamirim, Zona Norte do Recife.

Sob curadoria da artista visual Mayssa Leão, a mostra celebra o centenário do movimento artístico originado na Europa, nos anos 1920. Estão expostas obras de 30 artistas pernambucanos que reinterpretam o Surrealismo a partir de um ponto de vista contemporâneo.

Os artistas exploram em suas telas assuntos relacionados à realidade atual. Em especial, eles homenageiam os surrealistas brasileiros.

A exposição pode ser visitada até o dia 23 de novembro, com entrada gratuita. Será revertido em apoio à artista plástica Badida 5% das vendas de obras.



“Em 2024, celebramos um marco significativo na história da arte: o centenário do Surrealismo. Será um momento único em que o público poderá conferir trabalhos inspirados neste movimento, reunindo beleza, criatividade e temas contemporâneos, além de ser uma iniciativa que incentiva e valoriza nossos artistas”, aponta Mayssa Leão.



Serviço:

Exposição “100 anos do Surrealismo: Uma abordagem contemporânea”

Abertura nesta quinta-feira (10), das 18h às 21h

No Museu Murillo La Greca (R. Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim - Recife)

Entrada gratuita

