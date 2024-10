Catarina DeeJah apresenta "bandeirolas gigantes" em exposição em Olinda

A- A+

Catarina DeeJah, multiartista pernambucana, apresenta ao público sua nova exposição. “Artista-Prática Catarina DeeJah: De Que País Vem Este Carnaval? Se o Oriente Nasce em Meu Quintal” pode ser vista a partir desta sexta-feira (11), com abertura às 18h, no Museu Regional de Olinda.

Conhecida por exercer sua força seja na música ou nas artes visuais, Catarina leva à mostra um recorte das bandeirolas produzidas por ela. São seis obras em formato “gigante” feitas de tafetá recortado a partir de padronagens de um banco de vetores que a artista acumula há uma década.

A curadoria da exposição é assinada por Ana Gabriella Aires. Em seu texto curatorial, ela afirma que o trabalho de Catarina DeeJah tem como matéria o dia-a-dia e que “suas práticas são apropriações e transformações desse cotidiano, das ruas, do que circula nas ruas, por entre as pessoas”.

O trabalho da artista com as tais bandeiras começou por acaso e de forma improvisada. A ideia era confeccionar a decoração de um baile no Clube Bela Vista, no Alto Santa Terezinha, Zona Norte do Recife. “Uni uma referência do artesanato tradicional das festas do México com a nossa cultura junina para criar bandeirinhas vazadas com tipografia própria e signos”, relembra.

Depois de quatro anos reproduzindo suas manualmente [cortando com tesoura de unha e estilete], surgiu a parceria com o Coletivo 3D, que possibilitou o corte a laser. O coletivo e a Hactus Creative são parceiros da mostra no suporte técnico.

A exposição é a segunda do circuito de comemorações aos 40 anos do Ateliê Iza do Amparo, símbolo das artes visuais olindenses, com incentivo do Funcultura. Fundado pelos pais de Catarina DeeJah, o local impulsionou seu fazer artístico a partir do convívio familiar.

Serviço:

Exposição “Artista-Prática Catarina DeeJah — De Que País Vem Este Carnaval? Se o Oriente Nasce em Meu Quintal”

Abertura nesta sexta-feira (11), das 18h às 21h. Visitação até 3 de novembro, de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 16h; aos sábados e domingos, das 14h às 16h

No Museu Regional de Olinda (Rua do Amparo, 128, Sítio Histórico de Olinda)



Veja também

FAMOSOS Furacão Milton: Nivea Stelmann se mudou para os EUA após crise de pânico e hoje trabalha com câmbio