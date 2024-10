Carga de R$ 60 mil em eletrônicos transportados sem nota fiscal é retida pela PRF em Garanhuns

A- A+

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reteve uma carga de eletrônicos avaliada em cerca de R$ 60 mil que era transportada sem a nota fiscal, nessa quinta-feira (24). A mercadoria estava em uma caminhonete abordada na BR-423, em Garanhuns, Agreste de Pernambuco.

Durante a abordagem, a equipe do Grupo Tático da PRF encontrou diversas caixas no compartimento de carga do veículo.



"Ao todo, eram transportados mil fones de ouvido do tipo "headset", 800 carregadores de celular, 300 adaptadores e 80 aparelhos de karaokê", afirmou a corporação, por meio de nota.

Um ponto que chamou atenção dos agentes é que, cerca de 50 minutos depois da abordagem, o motorista apresentou uma nota fiscal eletrônica que havia acabado de ser emitida. "A medida não surtiu efeito, pois já havia sido configurado o transporte de mercadoria sem nota", completou a PRF.



Segundo a polícia, o motorista disse que o patrão dele comercializa os produtos em Garanhuns. A Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE) foi acionada para dar continuidade às medidas legais.

