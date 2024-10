A- A+

RECIFE Carro pega fogo na ponte Maurício de Nassau, no Recife, na manhã desta quinta-feira (24) Bombeiros enviaram viatura para combater o incêndio

Um carro pega fogo sobre a ponte Maurício de Nassau, no Bairro do Recife, área central do Recife, na manhã desta quinta-feira (24). Não há informações, até o momento, sobre feridos.

O Corpo de Bombeiros afirmou ter sido acionado para a ocorrência às 6h40. A corporação enviou viatura de combate a incêndio.

Não se sabe, até o momento, as circunstâncias do ocorrido. O incêndio causa muita fumaça, que pode ser vista do outro lado da ponte.

Na área, o trânsito é intenso, já que uma das faixas da ponte precisou ser interditada.

Agentes da Polícia Militar de Pernambuco e da Guarda Municipal do Recife fazem o controle dos veículos.

Edson Gomes, músico de 37 anos, é o dono do carro. Ele conta que quando passava pelo Cais de Santa Rita, percebeu um problema na aceleração do veículo, mas seguiu caminho, já que ia fazer uma entrega de salgados para a esposa.

Quando chegou à ponte Maurício de Naasau, no entanto, viu que começava a sair fumaça pelo capô do veículo, e toda a situação desandou.

"Ainda tentei chamar outras pessoas, para ver quem tinha extintor de incêndio, mas ninguém parou. Então tive que tirar o resto das minhas coisas de dentro do carro, meus instrumentos e meu celular, e chamei por socorro", contou.

Agora, o que fica é o prejuízo para o proprietário do veículo. "É complicado, mas só oro a Deus para que possa trabalhar e correr atrás do prejuízo", comentou.

O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio por volta das 7h20.

De acordo com agentes, Guarda Municipal é CTTU devem fazer o gincho do veículo, que era um Renault Scenic 2007. Edson tinha o carro há oito meses.

