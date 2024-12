Casa Branca desmente acusações de Trump de que esconde informações sobre drones

A Casa Branca insistiu, nesta segunda-feira (16), em que os drones avistados no nordeste dos Estados Unidos, e que provocaram pânico entre a população, voam legalmente, depois que o presidente eleito Donald Trump sugeriu que o governo estava escondendo informação.

Trump afirmou que o governo "sabe o que está acontecendo" sobre a onda de avistamentos sobre Nova Jersey e Nova York.

A administração do presidente em fim de mandato, Joe Biden, foi criticada por não identificar claramente a origem dos objetos, mas disse nesta segunda que não está escondendo informação.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, insistiu em que o governo é "aberto e transparente".

Segundo ele, a maioria dos avistamentos são de aparelhos não tripulados que operam "legal e legitimamente".

"Avaliamos que os avistamentos até esta data incluem uma combinação de drones comerciais legais, drones de aficionados e drones para a aplicação da lei, bem como aviões de asa fixa tripulados, helicópteros e inclusive estrelas que foram apontadas erroneamente como drones", disse Kirby aos jornalistas.

"Não identificamos nada anômalo nem nenhum risco para a segurança nacional ou a segurança pública", acrescentou.

Autoridades do alto escalão descartaram um envolvimento estrangeiro, incluídas as afirmações de que os drones procederiam de uma "nave mãe" iraniana ou chinesa em alto-mar.

Os vídeos de misteriosos fenômenos aéreos invadiram recentemente as redes sociais e também há registros de avistamentos em Maryland e Virgínia.

Trump, que indicou para seu gabinete vários teóricos da conspiração em temas como vacinas e política externa, falou sobre os drones em coletiva de imprensa.

"O governo sabe o que está acontecendo", disse o magnata em sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida, sem fornecer provas.

"Nossos militares sabem e nosso presidente sabe. E, por alguma razão, querem manter as pessoas em suspense", opinou.

Trump, que tomará posse para seu segundo mandato em 20 de janeiro, afirmou que não acredita que "o inimigo" estivesse por trás dos drones, "porque, se fosse o inimigo, o fariam explodir". Mas acrescentou que "algo estranho está acontecendo".

Segundo o republicano, alguns dos drones foram vistos sobre seu campo de golfe em Bedminster, Nova Jersey. Como consequência, ele afirma que desistiu de passar o fim de semana ali.

Na sexta-feira, Trump pediu ao governo em fim de mandato que identifique a origem dos drones.

No domingo, o secretário de Segurança Doméstica dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, negou que exista uma ameaça para a segurança.

O senador democrata Chuck Schumer pediu no domingo medidas para facilitar que as autoridades americanas possam "derrubar" qualquer nave não tripulada que suponha uma ameaça.