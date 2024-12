A- A+

EUA Bilionário vai doar US$ 1 milhão para a cerimônia de posse de Trump, em janeiro Ken Griffin, líder do império financeiro Citadel, não ajudou a campanha por discordar das ideias protecionistas do presidente eleito, mas está empolgado com o novo governo dele

Ken Griffin, o bilionário fundador do império financeiro Citadel, planeja doar US$ 1 milhão (cerca de R$ 6,1 milhões) para o fundo de financiamento da posse do presidente eleito Donald Trump, em janeiro, após ter se recusado a contribuir para sua campanha durante a corrida eleitoral deste ano.

Griffin já fez contribuições semelhantes anteriormente, incluindo para a posse de Trump em 2017 e para a cerimônia de juramento de Joe Biden em 2021.

— Tenho certeza de que vocês me verão novamente listado como um doador para a posse — disse ele na segunda-feira, após participar de um evento da Liga das Cidades de Miami-Dade.

Ele reiterou sua discordância do plano do presidente eleito de aplicar tarifas comerciais a produtos de vários países, mas avaliando como positivo o primeiro governo de Trump. — Sou geralmente contra tarifas e não tenho sido muito sutil sobre isso. É uma parte da sua (de Trump) agenda econômica, vamos ver onde vai parar.

O influente financiador está se juntando a empresas como Amazon.com Inc. e Meta Platforms Inc. para contribuir com a inauguração de Trump no próximo mês, à medida que mais empresas buscam construir relações construtivas com a nova administração.

Griffin doou mais de US$ 100 milhões para comitês de ação política pró-Republicanos neste ciclo presidencial, mas nenhum desse dinheiro foi direcionado diretamente para a campanha de Trump.

As doações anteriores de Griffin incluem US$ 1 milhão para a inauguração de Trump em 2017 e US$ 500 mil para Biden em 2021, de acordo com registros da Comissão Federal de Eleições.

