Trump diz que a Turquia realizou uma "tomada de poder inamistosa" na Síria

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu, nesta segunda-feira (16), que a Turquia realizou uma "tomada de poder inamistosa" da Síria depois que grupos se rebelaram, alguns deles apoiados por Ancara, de estabelecerem o governo de Bashar al Assad.

"Acredito que a Turquia é muito inteligente [...] A Turquia realizou uma tomada de poder inamistosa, sem que muitas vidas foram perdidas. Posso dizer que Assad era um açougueiro", disse Trump a jornalistas na Flórida.

Assad fugiu para a Rússia depois que uma ofensiva-relâmpago liderada pelo grupo islâmico Hayat Tahrir al Sham (HTS) tomou uma cidade atrás da saída do regime sírio até os rebeldes chegarem à capital, Damasco.

O colapso de seu governo surpreendeu o mundo e gerou comemorações na Síria, onde a repressão aos protestos pró-democracia de 2011 desencadeou uma das guerras mais letais do século.

Vários países compartilharam o HTS, antigo braço sírio da Al Qaeda, como uma organização terrorista, apesar de o grupo ter tentado moderar sua retórica e se comprometer a proteger as minorias religiosas do país.

A Turquia cometeu ataques militares na Síria e está disposta a prestar apoio armado ao novo governo islâmico previsto pelos rebeldes.

A prioridade máxima de Ancara na Síria era livrar o país dos combatentes separatistas curdos.