Casa Branca parece se retratar de fala de Biden sobre novas eleições na Venezuela

A Casa Branca pareceu se retratar, nesta quinta-feira (15), das declarações feitas mais cedo pelo presidente americano, Joe Biden, que disse apoiar a proposta de Brasil e Colômbia para a realização de novas eleições na Venezuela, após o pleito questionado do mês passado.

"O presidente se referia ao absurdo de que o presidente Nicolás Maduro e seus representantes não tenham sido honestos sobre as eleições de 28 de julho", disse um porta-voz da Casa Branca, acrescentando estar "bastante claro" que a oposição venezuelana venceu as eleições.

Quando um jornalista perguntou a Biden na Casa Branca se ele apoiava novas eleições na Venezuela, o presidente democrata respondeu que "sim".

Pouco depois, o Conselho de Segurança Nacional (NSC) indicou, no entanto, que Biden apenas havia feito uma declaração geral sobre a posição dos Estados Unidos em relação à Venezuela.

"É absolutamente claro para a maioria do povo venezuelano, para os Estados Unidos e para um número crescente de países que (o candidato opositor) Edmundo González Urrutia foi o mais votado em 28 de julho", disse um porta-voz do NSC.

"Os Estados Unidos pedem novamente que se respeite a vontade do povo venezuelano e que se iniciem conversas sobre uma transição de volta às normas democráticas".