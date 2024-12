Casa Zero promove evento para celebrar conquistas de participantes de programas de qualificação

A- A+

A Casa Zero, localizada na Rua do Bom Jesus, no Recife Antigo, realiza nesta quarta-feira (11), a partir das 16h, o evento "Natal na Casa". A celebração, que será realizada nas dependências da Casa Zero, reunirá cerca de 250 convidados, entre participantes dos cursos de qualificação e programas desenvolvidos ao longo do ano.

Ao longo de 2024, mais de 3 mil pessoas foram atendidas e beneficiadas pelos programas promovidos pela Casa Zero, que é reconhecida como o primeiro shopping sociocultural do Brasil.

"O Natal na Casa é mais do que um evento, é uma celebração das conquistas alcançadas ao longo do ano. Queremos oferecer um espaço de reconhecimento e união, destacando o valor de cada participante em nossa caminhada coletiva", ressalta Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo e organizador da iniciativa.

A programação inclui a presença do Papai Noel e uma cerimônia de Ação de Graças será um dos momentos mais emocionantes da noite, marcada pelo reconhecimento dos esforços e avanços dos participantes dos programas de qualificação realizados pela Casa Zero. Durante o evento, também haverá uma apresentação especial do Balé do Pilar, valorizando a cultura local e comunitária.

Como parte da celebração, a Casa Zero será o ponto de distribuição dos presentes de Natal arrecadados por meio de parcerias e doações. A entrega será conduzida pelo Papai Noel da Casa Zero, com foco nos filhos das pessoas qualificadas ao longo do ano.

O evento reflete o compromisso da Casa Zero em promover inclusão, valorização pessoal e fortalecimento comunitário. "Este momento é a nossa forma de agradecer e reforçar a importância da união, da solidariedade e do impacto transformador que alcançamos juntos", conclui Fábio Silva.

