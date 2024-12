Casal que transportava bebê é detido com maconha no Agreste de Pernambuco

A- A+

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite desta quarta-feira (4), em São Caetano, no Agreste de Pernambuco, um casal que transportava três quilos de maconha. No momento da abordagem, eles estavam acompanhados de um bebê dentro de um fusca, na BR-232.

Durante a operação, ao iniciar a identificação dos presentes no veículo, os policiais observaram que o bebê era filho do casal. No entanto, a criança estava sem a documentação pessoal.

Segundo as informações da PRF, quando a equipe perguntou se havia algo ilegal no veículo, o homem informou ter certa quantidade de droga. Ele disse ter comprado o pacote em Belo Jardim e estava levando para o Recife para revender.

Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, para a adoção das medidas legais. O homem já tinha passagem pelo sistema prisional do Estado.

