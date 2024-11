A- A+

Agreste Carga com 31 celulares sem nota fiscal, avaliada em R$ 170,9 mil, é apreendida pela PRF em Caruaru Equipamentos não tinham o selo da Anatel, que certifica os produtos

Uma carga com 31 celulares e um smartwatch da marca Apple, sem nota fiscal, avaliada em R$ 170,9 mil, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



A apreensão aconteceu nessa quarta-feira (27), durante fiscalização a um carro na BR-104.



Segundo a PRF, ao abordar e verificar o interior de um veículo modelo Virtus, os agentes encontraram uma mala de viagem com os aparelhos.

Além de não possuir nota fiscal, os equipamentos não tinham o selo da Anatel, que certifica os produtos, "o que pode indicar que são produtos vindos do exterior", afirmou a corporação.



Aos policiais rodoviários, o motorista do carro alegou ter recebido os celulares de um homem no Recife. Segundo o condutor, a carga havia saído de São Paulo.



A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Receita Federal em Caruaru. O condutor poderá responder por descaminho, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão.

