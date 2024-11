A- A+

Zona Oeste Recife: homem de 28 anos é morto a tiros dentro de casa no bairro do Jiquiá; polícia apura autoria Vítima foi identificada como Lucas da Conceição Jacinto de Pereira

Um homem de 28 anos foi morto a tiros dentro da própria residência no bairro do Jiquiá, na Zona Oeste do Recife.



O crime aconteceu nessa quarta-feira (27). A vítima foi identificada como Lucas da Conceição Jacinto de Pereira.



Não há informações sobre a motivação e autoria do homicídio.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.



Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos. "As diligências estão em andamento", afirmou a corporação.



Veja também

empresas Empresas dos EUA reduzem políticas de diversidade diante do lobby conservador