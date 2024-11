A- A+

Música Natascha Falcão apresenta o show "Ave Mulher" no Recife, em dezembro Cantora e multiartista pernambucana sobe ao palco do Teatro do Parque na noite de 5 de dezembro, às 20h; ingressos estão à venda no Sympla

A pernambcuana Natascha Falcão, volta a apresentar no Recife o show “Ave Mulher – Do Litoral ao Sertão”, marcando o encerramento da sua turnê estadual. A artista indicada ao Grammy Latino como Revelação em 2023, se apresenta no Teatro do Parque, às 20h, com ingressos à venda no Sympla.



O repertório do show da multiartista pernambucana contempla o álbum homônimo e releituras de clássicos da música pernambucana, além de faixas do mais recente lançamento de Natascha, o EP “Universo de Paixão”.



Sobre o álbum

Marcado por sua interpretação marcante, o disco traz uma sonoridade que mistura o clássico regional a um pop experimental contemporâneo. “Ave Mulher” apresenta uma narrativa que canta e conta uma lenda do agreste pernambucano.



A circulação aconteceu em quatro cidades de Pernambuco: São José do Egito, na Festa de Louro, com participações de Bia Marinho e Anaíra Mahin. Em Recife, na Torre Malakoff, com participações de Nilton Junior, Isaar e Negadeza. Em Olinda, na Casa Estação da Luz, com participação de Martins e no Festival O Canto da Sereia em Itamaracá, com participação de Lia de Itamaracá.

A recifense Natascha Falcão se destacou ao ser indicada ao Grammy Latino como Revelação em 2023 | Foto: Maika Mano

“Ave Mulher é um símbolo, um arquétipo, um animal de poder, que celebra a força e a riqueza cultural de onde eu venho”, conta Natascha, que ao lado de Elba Ramalho deu voz a música de abertura da última no das seis da Rede Globo, No Rancho Fundo, além de apresentar diversos clássicos da música nordestina ao longo da novela, no palco do Cabaré Voltagem, com a personagem Lola.

A turnê estadual do show “Ave Mulher – Do Litoral ao Sertão” foi contemplada pelo Programa de Fomento à Produção de Música de Pernambuco (Funcultura 2020/2021), com incentivo da Fundarpe e Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco, apoio do Cine Teatro do Parque e do Novotel Recife Marina.



A realização é da Mar Menina Produções, com produção de Clarissa Dutra e produção artística de Carla Yared.

Universo de Paixão

O mais recente lançamento da artista é o EP “Universo da Paixão”. O projeto navega pelo universo do forró, destacando as raízes nordestinas da artista por meio de temas românticos com uma sonoridade moderna, elaborado por Natascha e Beto Lemos.



A disposição das faixas conta uma narrativa sonora de uma história de amor, começando com "Timidez", passando por "Me Usa", "Anjo Querubim", "Agora Estou Sofrendo", culminando na inédita e faixa foco "Melhor Assim".

“Esse projeto é a realização de um desejo: cantar forró. O ritmo que é a cara do Nordeste e que representa a nossa cultura em todo o mundo, desde o fenomenal Luiz Gonzaga. “Universo de Paixão” retrata os territórios da minha paixão, o que faz meu coração vibrar: falar de amor e cantar as músicas da minha terra”, declara.



"Esse trabalho traz à tona as lembranças da minha infância e adolescência aprendendo forró na cozinha de casa com minha tia. O Brasil todo tem uma ligação com o Nordeste, com a música nordestina. Desde “Ave Mulher" (primeiro álbum completo, lançado em 2023), eu tinha a vontade de lançar um disco no mês de São João, fazendo homenagens às grandes bandas de forró dos anos 90 e 2000.”, completa a artista



Sobre Natascha Falcão

Pernambucana radicada no Rio de Janeiro há 10 anos, a multiartista Natascha Falcão é cantora, compositora e atriz. Ganhou destaque ao concorrer ao Grammy Latino 2023, na categoria Revelação, e dá voz ao único bloco de cultura nordestina do Rio, Bloco da Terreirada.



Natascha lançou o EP “Kitsch Completo” (2019) e o single Banho de Flor (2021). Em 2023 lançou seu primeiro álbum completo, pelo selo Biscoito Fino, "Ave Mulher" - trabalho esse que levou a artista a ser indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Artista Revelação de 2023. Ainda em 2023, interpretou a personagem Carmen na telenovela “Vai na Fé”, da TV Globo.



Em 2024 recebeu o convite para integrar o elenco da novela “No Rancho Fundo” como a personagem Lola, além de ter música na trilha da trama da TV Globo, dá voz à música de abertura da novela, ao lado de Elba Ramalho, composta por Ary Barroso e Lamartine Babo, eternizada na voz de Chitãozinho & Xororó. Participou também, do carnaval do Recife no Polo da Praça do Arsenal, à convite da Prefeitura da Cidade do Recife.

SERVIÇO

Evento: Natascha Falcão apresenta show “Ave Mulher – Do Litoral ao Sertão”

Quando: 5 de dezembro, quinta-feira, às 20h.

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista – Recife/PE)

Ingressos: R$20,00 (inteira) | R$10,00 (meia) no Sympla

