MÚSICA Cantora Bárbara Silva traz show ao Recife "Coisas vazias ficam pra trás e Outras" será apresentado no no Espaço Tô em Casa, neste sábado (30)

Bárbara Silva, cantora brasiliense, traz ao Recife o show “Coisas vazias ficam pra trás e Outras”. A apresentação ocorre neste sábado (30), às 19h, no Espaço Tô em Casa, no bairro de Campo Grande.

A turnê já circulou por diversas cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires. O repertório reúne canções autorais que falam sobre amor, desilusões e esperança, além de temas sociais.

O álbum “Coisas vazias ficam pra trás” foi lançado em abril de 2023. No último mês de setembro, foi lançada a versão ao vivo do disco, um projeto audiovisual intitulado “Deluxe”, com 10 faixas.



Já “Outras”, que complementa o título da turnê, é o nome do próximo EP de Bárbara. O trabalho será lançado em 2025.

A cantora encontra o público acompanhada dos músicos Lucas Tufas (baixo), Débora Zimmer(guitarra), Maranhão (bateria) e Dani da Silva (teclado). Suas músicas trazem uma sonoridade que abraça influências diversas, do samba ao pop rock.

Serviço:

Show “Coisas vazias ficam pra trás e Outras”

Quando: neste sábado (30), às 19h

Onde: Espaço Tô em Casa - Rua Marquês de Abrantes, 479, Campo Grande

Ingressos por R$ 20

Informações e reservas: (81) 99356-5974



