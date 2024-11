Grupo Magiluth é destaque em livro sobre dramaturgia contemporânea

A- A+

O grupo pernambucano de teatro Magiluith ganhou destaque na primeira obra impressa da plataforma Antro Positivo, que atua há 13 anos no ambiente virual com publicações voltadas para o universo das artes e cultura com ênfase nas artes cênicas. O livro será lçançado neste sábado (23), às 17h, na Livraria Megafauna do Edifício Copan, em São Paulo.



Com a dramaturgia brasileira contemporânea como tema, o livro "Pensamento Sobre: dramaturgia" se debruça sobre a obra dos dramaturgos como Alexandre Dal Farra, Dione Carlos, Gaya de Medeiros,, Leonarda Glück e Silvia Gomez e o pernambucano Giordano Castro, do Grupo Magiluth.



Sobre a publicação

O livro cria uma reflexão analítica e filosófica sob o olhar do crítico Ruy Filho – idealizador da Antro Positivo ao lado da designer gráfica e fotógrafa Pat Cividanes –, sobre algumas dramaturgias escolhidas pelos próprios autores.

A primeira edição da obra teve apoio do ProAC Editais e contará com 200 exemplares. Com 200 páginas, o livro traz uma apresentação do projeto assinada pelo crítico Ruy Filho e seis capítulos, um para cada dramaturgo, nos quais constam ensaios inéditos autorais de cada dramaturgo sobre a provocação Dramaturgia no Futuro, além das reflexões de Ruy para as obras indicadas por cada autor.

"Pensamento Sobre: dramaturgia" reúne seis dramaturgos de destaque na cena teatral brasileira da última década para compor uma publicação com ensaios sobre suas linguagens e ideias. O livro também será lançado em Portugal no dia 26 de novembro, terça-feira, às 19h, na Livraria da Travessa, em Lisboa, em evento conjunto com o lançamento do livro Meio do Céu, de Ubiratan Muarrek (editora Assírio & Alvim).

“Escolhemos dramaturgos com destaque no teatro dos últimos anos, que são da mesma geração e possuem muitas qualidades na escrita”, pontua. O crítico também acredita que a publicação é uma forma de apresentar essa dramaturgia brasileira contemporânea para os europeus, principalmente os portugueses. “Sabendo que Portugal é uma porta de entrada para os trabalhos brasileiros, a ideia é aproximar esses nomes da cena teatral lusitana”, destaca Ruy Filho,.

Dramaturgia no Futuro

Em seu artigo no livro, Giordano Castro fala como, apesar do teatro ser milenar, ele é não só uma arte do presente, como também do futuro.



O dramaturgo pernambucano, que além de intérprete, é também responsável por muitas das dramaturgias do Grupo Magiluth, reflete que os avanços tecnológicos são importantes e parte do nosso tempo, tanto que foram essenciais durante a pandemia de Covid-19, quando o grupo lançou suas experiências sensoriais.



No entanto, argumenta o dramaturgo, eles não substituem a experiência presencial e a necessidade do ser humano de vivenciar momentos de coletividade, dividindo o mesmo tempo e espaço.

"Quando esse amanhã chegar, existirá uma coisa que continuará sendo feita como sempre foi, conectando o passado com o futuro, haverá um ator ou uma atriz, em frente a um grupo de pessoas, talvez um grupo pequeno de pessoas, tanto faz, e eles estarão assistindo a uma história ser contada. E enfim perceberemos que estamos trabalhando com a profissão do futuro, a profissão feita por gente de verdade, que sente dor de verdade, que sente amor de verdade, que se esquece de verdade, que se confunde de verdade, mas tem uma voz de verdade sendo emitida ali na sua frente pela mágica que é o ar passando pelas pregas vocais", escreve Giordano.

A dramaturga Dione Carlos acha de suma importância um livro como esse, no qual texto e autoria estão a serviço de quem lê o que foi produzido. “Publicar um livro de dramaturgia com o relato do processo artístico de quem a escreve implica registar no tempo/espaço processos que talvez jamais seriam conhecidos caso essa publicação não acontecesse”, destaca ela.

Já Silvia Gomez realça a liberdade que teve em seu texto inédito para elaborar as inquietações em relação à escrita para a cena hoje. “A Antro Positivo vem fazendo um trabalho de imensa importância para a dramaturgia brasileira e o convite a este livro resume, de certa forma, esse olhar de provocação para avançar a forma adiante”.

Segundo Alexandre Dal Farra, a publicação parece muito interessante no sentido de propor formas de diálogo. “A proposta do livro não é ser apenas uma publicação crítica, mas uma inversão de olhar, um olhar diverso sobre a própria posição de quem escreve sobre teatro, além de propor uma reflexão sobre uma dramaturgia no futuro, ou o que seria o futuro da dramaturgia”, aponta o dramaturgo.

Leonarda Glück acredita que lançar um livro sobre dramaturgia, especialmente para teatro, é muito importante em 2024. “Não é dramaturgia para audiovisual, não é roteiro para cinema, e não é que esses trabalhos não sejam importantes também. É que o teatro ainda é uma grande base e uma grande interação para as principais linguagens artísticas dos últimos séculos”, enfatiza ela.

O processo da publicação do livro com os ensaios inéditos dos dramaturgos e a linha do tempo das dramaturgias analisadas está disponível pelo site da plataforma Antro Positivo.

SERVIÇO:

Livro Pensamento Sobre: DRAMATURGIA (Antro Positivo)



Lançamento Brasil

23 de novembro, sábado, às 17h.

Livraria Megafauna – Edifício Copan – Av. Ipiranga, 200, loja 53 – São Paulo.

Lançamento Portugal

26 de novembro, terça-feira, às 19h.

Livraria da Travessa – Rua da Escola Politécnica, 46 – Lisboa.

Ficha técnica:

14,8 x 21 cm | 200 páginas | colorido

Preço sugerido – R$ 70,00

Instagram – @antropositivo

Edição – Ruy Filho.

Projeto Gráfico – Pat Cividanes.

Fotografia – Pat Cividanes, Humberto Caligari (Dione Carlos) e Pedro Escobar (Giordano Castro e Grupo Magiluth). Revisão de Texto – Paulo Sérgio Fernandes. Produção Gráfica – Beth Iliescu. Impressão – Leo Graf. Produção – Dora Leão. Assessoria de Imprensa – Nossa Senhora da Pauta.

