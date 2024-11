Livro sobre direção de fotografia será lançado nesta sexta (22), na Unicap; confira

A- A+

Livro sobre direção de fotografia, escrito pelo jornalista e fotógrafo Filipe Falcão, é uma obra para quem deseja realizar a gravação de um produto audiovisual. ''Introdução à Direção de Fotografia: Como Transformar o seu Roteiro em Filme'' será lançado nesta sexta-feira (22), na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), às 19h15, com entrada gratuita.

O diretor de fotografia é responsável por compreender o roteiro e transformá-lo em imagens, durante o processo de filmagem. A proposta do livro é responder as dúvidas feitas antes das gravações de um curta-metragem ou de uma produção hollywoodiana.

O jornalista e pesquisador audiovisual pernambucano Filipe Falcão passou dois anos desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutorado. O resultado foi o desenvolvimento do livro ''Introdução à Direção de Fotografia: Como Transformar o seu Roteiro em Filme''.

Lançado pela Gênio Editorial, a obra chega em Pernambuco nesta sexta-feira, dia 22 de novembro, durante o evento FotoVídeo, realizado pelo curso de Fotografia da Universidade Católica de Pernambuco. O lançamento vai começar às 19h15, na sala 510, Bloco A da universidade. O evento é aberto ao público e conta com a presença do autor.

Na ocasião, o jornalista e crítico de cinema Luiz Joaquim também estará presente com o seu novo livro "Vinte e cinco: escritos de cinema (1997 - 2022)", um compilado dos seus 25 anos de escrita.

De acordo com Filipe, ''Introdução à Direção de Fotografia: Como Transformar o seu Roteiro em Filme'' foi pensado tanto para estudantes de cinema como pessoas interessadas em produção audiovisual. A publicação tem texto de apresentação do diretor de fotografia Pedro Sotero (''Aquarius'' e ''Bacurau'') e prefácio escrito pelo professor e pesquisador Rodrigo Carreiro.

Sobre o livro

Estruturado em seis capítulos, a obra oferece uma investigação no universo da direção de fotografia. O primeiro capítulo traça um breve histórico do ofício do cinema, desde as origens até os avanços tecnológicos mais recentes, contextualizando o leitor e apresentando os principais marcos e evoluções da área.

Em seguida, explora o papel do fotógrafo como realizador de cinema, detalhando suas responsabilidades durante o período de filmagem, além dos desafios enfrentados na busca por soluções criativas para as demandas do roteiro e da direção.

Os capítulos seguintes desenvolvem conceitos técnicos e criativos da direção de fotografia em relação aos tipos de planos, de iluminação e de movimento de câmera. A ideia é revelar como cada escolha contribui para a narrativa e a estética do filme.

Além disso, o diretor de fotografia pode manipulá-las as diversas técnicas para criar atmosferas, realçar personagens e objetos, e direcionar o olhar do espectador.

O livro também apresenta no último capítulo um estudo de caso detalhado sobre o uso do zoom nos filmes do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho com depoimentos exclusivos do fotógrafo Pedro Sotero. Essa análise aprofundada revela como o zoom, um recurso muitas vezes subestimado, pode ser utilizado de forma criativa e expressiva para gerar impacto emocional, enfatizar detalhes e criar transições dinâmicas entre cenas.

SERVIÇO

Lançamento do livro ''Introdução à Direção de Fotografia: Como Transformar o seu Roteiro em Filme''

Quando: 22 de novembro, 19h15

Onde: Universidade Católica de Pernambuco (sala 510 do Bloco A) - Rua do Príncipe, 526, Boa Vista

Entrada gratuita

Preço do livro físico: R$ 40,00

