Caso brigadeirão: carta em que vítima falou que queria se casar com Júlia pode ter sido adulterada

Uma carta de amor escrita pela vítima para a suspeita de seu assassinato está sendo investigada no inquérito da morte do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, de 45 anos. O corpo dele foi encontrado no dia 20 de maio em seu apartamento no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio.

A carta foi endereçada à namorada Júlia Andrade Cathermol Pimenta, de 29 anos, acusada de tê-lo envenenado com um brigadeirão, dias antes de o corpo ser encontrado. O texto traz várias declarações de afeto escritas à mão e termina dando “parabéns pelo carro”. Para polícia, o texto pode ter sido adulterado.

Por isso, a carta está passando por perícia grafotécnica. A polícia quer saber se as últimas frases e a data, que aparenta indicar o dia 12 de maio deste ano, foram adicionados. A suspeita é de que sejam caligrafias diferentes.

O papel tem corações vermelhos desenhados. Luiz Marcelo começa a carta “à jujubinha” e menciona o início da relação dos dois. Pelas datas citadas por ele na carta, Júlia estaria próxima dos 18 anos quando os dois se conheceram.

“Há aproximadamente onze anos, mais precisamente no ano de 2013 tive a felicidade de conhecer uma menina extremamente linda, uma flor encantadora, com um senso de humor incrível e com uma personalidade ímpar que estava perdida, sem perspectiva, sem objetivo, sem rumo, sem direção na vida e que precisava muito de alguém que a direcionasse”, escreveu a vítima.

Ele continua o relato dizendo que a acompanhou por quatro anos e viu Júlia “se transformar de uma menina para uma moça e posteriormente para uma linda mulher, que acabou se envolvendo novamente”.

Segundo o relato de Luiz Marcelo, um afastamento de cinco anos entre os dois pode ter sido por imaturidade, insegurança ou falta de paciência do casal.

“Foi obra do destino que, no ano de 2022, tive o imensurável prazer e felicidade de reencontrá-la muito mais bela, madura, segura de si, inteligente e com uma personalidade já madura e formada”, diz ele no texto.

O empresário afirma ainda que o tempo em que ficaram separados lhe mostrou que ele gostava dela e não queria mais que saísse da sua vida.

“Não sei se é prematuro, mas já estamos dando os primeiros passos para dividirmos uma vida e ficarmos juntos”, escreve.

E acrescenta que a intenção dele é se casar com a Júlia e a parabeniza por um presente: “desejo com toda sinceridade formar uma família linda com você, ser pai dos seus filhos e te fazer a mulher mais feliz da galáxia. Parabéns pelo carro de presente. Faça bom proveito!”, finaliza.

