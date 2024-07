Caso Marielle: Moraes autoriza depoimento de Domingos Brazão e Rivaldo na Câmara

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), autorizou que o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio prestem depoimento no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Os dois serão ouvidos como testemunhas no processo de cassação do deputado federal Chiquinho Brazão (Sem partido-RJ), irmão de Domingos.

Os três são réus no STF pela suspeita de terem planejado o assassinato da vereadora Marielle Franco, ocorrido em 2018 no Rio. Chiquinho é alvo de um processo de cassação. Eles negam a participação no crime.

A decisão de Moraes ocorreu na sexta-feira, atendendo a requerimento do Conselho de Ética. Os depoimentos estão programados para ocorrer na segunda-feira e terça-feira.

Será a primeira vez que Domingos e Rivaldo falarão em públicos desde que foram presos preventivamente, em março. A participação no conselho ocorrerá por videoconferência. Rivaldo está detido em Brasília e Domingos está na penitenciária federal de Porto Velho (RO).

Inicialmente, a defesa de Chiquinho havia apresentado outras testemunhas, mas a maioria não compareceu. Tinham sido convidados, entre outros, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e o ex-policial militar Élcio de Queiroz, que confessou ter participado do assassinato.

