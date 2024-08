Caso Marielle: Secretário disse à PF que informou delegado sobre assassinos logo após o crime

A- A+

Em depoimento à Polícia Federal, o atual secretário da Polícia Civil Marcos Amim disse ter sugerido ao delegado Giniton Lages cinco possíveis matadores de Marielle Franco e Anderson Gomes.

Entre os nomes apontados, estava o de Ronnie Lessa. As indicações teriam acontecido logo no início das investigações, mas foram ignoradas por Lages, que indiciou, à época, Orlando Curicica.

No depoimento, presente no inquérito da Polícia Federal contra Giniton Lages, o secretário cravou que "dada a expertise necessária à realização daquele tipo de disparo em movimento, apenas cinco pessoas no Rio de Janeiro poderiam ser os executores, quais sejam: Tenente João, Batoré, Major Ronald, Capitão Adriano e Ronnie Lessa".

