CRIME Caso Paulo Torres: justiça condena três réus por latrocínio do juiz Penas variam entre 24 e 26 anos de prisão pelo crime do caso Paulo Torres

Três dos cinco homens acusados pelo envolvimento no latrocínio do juiz Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, foram condenados em sentença publicada nesta segunda-feira (10).

De acordo com o documento, as penas variaram entre 24 e 26 anos de prisão. Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), confirmou que Marcos Vinícius Santana da Silva, Kauã Vinícius Alves da Rocha, Yuri Romenique Alves da Silva e um adolescente de 17 anos foram identificados pelo crime.

A abordagem ao juiz aconteceu na Rua Maria Digna Gameiro, no bairro de Candeias, Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, durante a noite do dia 19 de outubro de 2023.

Investigações Caso Paulo Torres

De acordo com as investigações, os acusados desejavam roubar um carro e a escolha de Paulo foi feita de forma aleatório, por perceber que o motorista era um idoso.

Em juízo, Marcos confessou que foi o responsável pelo tiro disparado após o juiz tentar reagir, dando marcha a ré.

Condenados

Marcos Vinícius foi condenado a 25 anos de prisão e 23 dias-multa por latrocínio, corrupção de menor e por adulteração de sinal identificador de veículo. Ele recebeu um atenuante de um ano de prisão pelo fato de ter confessado espontaneamente os crimes.

Kauã Vinícius foi condenado a 24 anos e seis meses de prisão e 20 dias-multa pelos mesmos três crimes. Houve atenuante de um ano de prisão pelo fato de o réu ser menor de 21 anos.

Já Yuri Romenique recebeu pena de 26 anos de prisão e 31 dias-multa. Ele não confessou os crimes.

