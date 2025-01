A- A+

SAÚDE Casos de piolho aumentam no verão; veja como se proteger Férias, viagens e colônias de férias são oportunidades para o inseto avançar nas cabeças

O verão é época de sol, praia, viagens, colônia de férias para crianças e mais oportunidades de socialização. Contudo, também é um período em que aumentam os casos de pediculose, mais conhecida como infestação por piolhos. Esses pequenos insetos parasitários se transmitem com facilidade, especialmente entre crianças e adolescentes que compartilham espaços e objetos pessoais.

Felizmente, existem medidas simples e eficazes para prevenir o contágio. A seguir, tudo o que você precisa saber para evitar que as crianças (e os adultos) peguem piolhos e, assim, aproveitar o calor sem preocupações.





Por que os casos aumentam no verão?

O aumento dos casos de piolhos durante o verão se deve ao fato de que as crianças costumam passar mais tempo juntas em atividades coletivas, como acampamentos, colônias de férias ou clubes. Além disso, o contato físico próximo e o compartilhamento de objetos como bonés, escovas ou toalhas facilitam a transmissão desses insetos.

Ao contrário do que muitos acreditam, os piolhos não saltam nem voam; eles são transmitidos por meio do contato direto de cabeça com cabeça ou pelo uso compartilhado de itens pessoais. Por isso, conhecer formas de prevenção é essencial para evitar sua propagação.

Como evitar pegar piolhos

Evite o contato cabeça com cabeça: a principal forma de transmissão de piolhos é o contato direto. Por isso, é importante ensinar as crianças a manter certa distância ao brincar e a evitar encostar a cabeça na de outras pessoas.

Não compartilhe objetos pessoais: cada pessoa deve usar seus próprios pentes, bonés, toalhas, fones de ouvido e outros objetos que entrem em contato com o cabelo. Em acampamentos ou atividades em grupo, é recomendável identificar os objetos pessoais com o nome de cada um para evitar confusões.

Prenda cabelos longos: manter o cabelo preso em tranças ou rabos de cavalo pode reduzir a chance de os piolhos passarem de uma cabeça para outra.

Realize inspeções regulares: verificar regularmente o couro cabeludo, especialmente atrás das orelhas e na nuca, ajuda a identificar precocemente qualquer infestação. Caso sejam encontradas lêndeas (ovos de piolhos), é importante agir rapidamente para evitar que o problema se agrave.

Use produtos preventivos: existem produtos como repelentes de piolhos em formato de sprays ou xampus. Embora não garantam proteção total, podem ser uma medida adicional eficaz, especialmente em períodos de maior risco.

O que fazer caso já esteja com piolho?

Se for detectado um surto de piolhos em você ou no seu filho, é recomendado agir rapidamente da seguinte forma:

Lavar roupas e objetos pessoais: lave a mais de 60 °C todas as roupas, lençóis, toalhas e acessórios usados recentemente pela pessoa afetada.

Aspirar superfícies: passe o aspirador em sofás e tapetes que tenham entrado em contato com a pessoa infestada.

Evitar tratamentos caseiros não comprovados: utilize produtos específicos para eliminar piolhos e lêndeas, sempre seguindo as instruções do fabricante.

