Solidariedade Ceia beneficente montada por chefs do Instituto Cesar Santos atenderá 200 pessoas em vulnerabilidade Ação acontecerá no Restaurante-Escola do Senac, no dia 18 de dezembro

Em sua quinta edição, o “Natal que Dá Gosto”, uma ação da Natto e do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE, em parceria com o Instituto César Santos, será realizado na próxima quarta-feira (18), no Restaurante-Escola do Senac. A ceia natalina vai ser oferecida para pessoas em vulnerabilidade social, em dois horários: das 18h às 20h e das 20h às 22h. Serão cerca de 200 pessoas assistidas. A ação também tem o apoio da ONG Anjos da Noite.

O jantar terá a assinatura dos chefs do Instituto Cesar Santos, liderados pelo próprio chef Cesar, além do apoio da equipe do Centro de Educação Profissional Gastronomia e Turismo do Senac, como alunos do Curso de Cozinheiro, instrutores e alunos do Curso de Garçom, que farão o serviço do salão.

“Esse é um dos eventos mais esperados do ano, inclusive por mim. Se a vida que escolhi foi servir ao próximo, no Natal que Dá Gosto me entrego ainda mais, fazendo questão de preparar uma ceia mais que especial para todos os nossos convidados, que vivem em situação de vulnerabilidade social. É um momento de amor, de atenção e cuidado. Fazemos tudo com muito prazer e é emocionante ver a felicidade de quem recebe esse carinho feito por todos da equipe”, explica o chef Cesar Santos.

A quinta edição do “Natal que Dá Gosto”, acontecerá no Restuarante-Escola do Senac - Reprodução

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE, Bernardo Peixoto, a iniciativa reflete os valores que a instituição busca perpetuar. "O 'Natal que Dá Gosto' é mais do que um jantar; é um momento de união, acolhimento e renovação de esperanças. Estamos felizes em proporcionar, junto aos nossos parceiros, uma noite especial para pessoas que enfrentam tantas adversidades. Essa é a essência do nosso trabalho: contribuir para uma sociedade mais justa e solidária", afirma Peixoto.

