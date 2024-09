Cejusc Recife está com inscrição aberta para cerimônia de Reconhecimento de União Estável

A- A+

As inscrições para a cerimônia de Reconhecimento de União Estável estão abertas até o dia 30 deste mês, das 8h às 13h. Os interessados poderão se inscrever presencialmente, na sede do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania (Cejusc) Recife ou através do e-mail: [email protected].

O Cejusc Recife, órgão que faz parte do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça (TJPE), atenderá a demanda no 5° andar, na Ala Norte do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano. A iniciativa está oferecendo 100 vagas para casais que desejam formalizar o relacionamento.

Os documentos solicitados no período de inscrição são RG e CPF, Comprovante de residência, Certidão de nascimento ou casamento, Documentação dos filhos (se houver) e Documentação comprobatória dos bens (se houver), xérox e original. Também será necessário apresentar duas testemunhas atestando a convivência do casal e um número de telefone com WhatsApp.



A cerimônia de união estável será no dia 7 de novembro, às 9h, no 1° andar do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no Hall monumental. O fórum fica na Avenida Desembargador Guerra Barreto, n° 200, em Joana Bezerra, bairro do centro do Recife.

Para mais informações, basta entrar em contato com a central de atendimento através do número (81) 3181-0541.

