PADROEIRA Celebrações para Nossa Senhora do Carmo devem reunir mais de 300 mil fiéis no Centro do Recife Santa é padroeira da capital pernambucana

Mais de 300 mil fiéis são esperados nesta terça-feira (16) para as celebrações do dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife e da Província Eclesiástica de Pernambuco.



As celebrações tiveram início às 4 da manhã, com a Santa Missa na Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, região central da capital pernambucana.



Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

A solenidade foi presidida pelo Reitor da Basílica do Carmo, Frei Cidmário Bezerra.

Ao todo, ao longo do dia, serão realizadas 27 missas na Basílica do Carmo, Igreja da Ordem Terceira do Carmo e Claustro do Convento.



As solenidades religiosas encerram à tarde, com a procissão da imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo pelas ruas e avenidas do Centro do Recife, a partir das 16h30.



Confira, abaixo, a programação da Festa do Carmo 2024 desta terça-feira (16).



Solenidade de Nossa Senhora do Carmo - Padroeira da Cidade do Recife e da Província Eclesiástica de Pernambuco

Missas na Basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no Claustro do Convento: 4h30, 5h30h, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30.

Missas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo: 10h e 12h.

10h – Missa solene na Basílica.

Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, Arcebispo emérito da Arquidiocese de Maceió-AL

16h- Missa solene campal

Presidência: Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, Arcebispo Metropolita da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Tema: Esperança dos Carmelitas... peregrina conosco, em oração, rumo a Jubileu.



16h30 – Procissão pelas ruas do Centro do Recife

Concentração: Basílica do Carmo, bairro de Santo Antônio, Centro da cidade



19h - Cortejo rumo a Olinda

Concentração: Basílica do Carmo, bairro de Santo Antônio, Centro da cidade

Programação cultural

19h30 - Padre Damião Silva

21h - Flávio Pio.

