"Centenas" de soldados norte-coreanos mortos ou feridos em província fronteiriça com a Ucrânia

"Centenas" de soldados norte-coreanos morreram ou ficaram feridos em combates com o Exército ucraniano na província russa de Kursk, declarou nesta terça-feira (17) um oficial militar dos Estados Unidos.

"Nossa última estimativa de baixas da Coreia do Norte é de várias centenas", disse o oficial, que pediu anonimato. Milhares de soldados norte-coreanos foram enviados à Rússia nas últimas semanas para apoiar o Exército russo, segundo fontes ocidentais.

RIO DE JANEIRO Chacina de Acari: parentes celebram condenação do Estado brasileiro