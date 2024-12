A- A+

COMBATE À VIOLÊNCIA Centro das Mulheres do Cabo organiza ato pelo fim da violência contra a mulher Iniciativa acontece na próxima terça (10), na área central do município

O Centro das Mulheres do Cabo (CMC), em parceria com a Secretaria Executiva da Mulher do Cabo, irá realizar, na próxima terça-feira (10), um ato em alusão aos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher.

A iniciativa acontecerá em frente à Praça da Estação, às 16h, no Centro do Cabo.

Para a coordenadora-geral do CMC, Izabel Santos, a agenda de enfrentamento à violência contra a mulher é uma das prioridades da instituição, que há 40 anos atua em defesa da vida das meninas e mulheres.

“Todos os anos realizamos várias ações dentro da Campanha dos 21 dias de ativismo, e neste ato, iremos mais uma vez chamar atenção da sociedade para esse problema da violência, que é um problema de todas/os nós. A maioria destes crimes poderiam ser evitados com mais políticas públicas, e é sobre isso que iremos protestar”, afirmou.

A secretária da Mulher do Cabo, Walkiria Alves, ressalta a importância da ação em alertar a população que o feminicídio pode ser evitado com um conjunto de políticas de prevenção a violência de gênero.

“O ato pretende visibilizar a questão do enfrentamento ao feminicídio, pois houve um aumento em todo o Brasil dos casos, e precisamos visibilizar a questão enquanto um crime que é anunciado e pode ser prevenido aumentando as políticas públicas, ampliando as leis de proteção com ações de educação. O feminicídio e a violência contra mulher são fenômenos sociais estruturados na desigualdade de gênero”, pontuou a gestora.

Violência no Cabo de Santo Agostinho

Em 2024, a cidade do Cabo registrou 20 assassinatos de mulheres, sendo cinco crimes tipificados como feminicídios, de acordo com a SDS-PE. No ano passado, 81 mulheres perderam suas vidas por este crime.

