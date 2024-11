A- A+

PERNAMBUCO Compesa inicia nova etapa de esgotamento sanitário no Cabo de Santo Agostinho Serão assentados 1.600 metros de tubulações a partir da via local da PE-60

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) iniciou, nesta sexta-feira (22), nova etapa da obra de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. Dessa vez, serão assentados 1.600 metros de tubulações a partir da via local da Rodovia PE-60, no bairro da Cohab.

Equipes da BRK, parceira da Companhia no programa Cidade Saneada, iniciaram as atividades de escavação no local, desde as 7h. Os motoristas devem atentar para a sinalização e realizar os desvios indicados na via, que estará interditada durante as intervenções.

As ações prosseguirão até 20 de dezembro neste trecho e serão realizadas de segunda a sexta, das 7h às 17h. O trabalho continuará em outras vias do bairro da Cohab, após essa fase.



Além das atividades para assentamento de rede, estão em andamento obras para conclusão da primeira etapa do sistema de esgotamento em quatro estações elevatórias, além de melhorias em outras duas existentes e na estação de tratamento, que terá capacidade para tratar 100 litros por segundo (equivalente a cinco piscinas olímpicas por dia).

Ao final da implantação dessa primeira etapa do SES Cabo de Santo Agostinho, cujo prazo é abril do próximo ano, mais de 40 mil pessoas dos bairros da Cohab, Vila Social Contra Mocambo, Jardim Santo Inácio, Charnequinha e Centro da cidade serão beneficiadas com o acesso à coleta e ao tratamento de esgoto.

Pelo projeto, já foram implantados 27 km de redes coletoras, somados aos outros 22 km de redes existentes. O sistema contará com sete estações elevatórias (sistemas de bombeamento) e uma estação de tratamento de esgoto.

