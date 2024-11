Cabo de Santo Agostinho abre inscrições para novatos na rede municipal de ensino nesta quinta

A- A+

A Secretaria de Educação do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, anunciou para esta quinta-feira (28) a abertura do período de pré-matrícula para alunos novatos da rede municipal de ensino.

Ao todo, serão oferecidas 6.167 vagas para os novos estudantes, sendo 712 vagas para creche, 1.016 para o pré-escolar, 3.507 para o ensino fundamental e 932 para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A secretaria também destinará 398 vagas para escolas com ensino em tempo integral. O município conta com 15 unidades educacionais com jornada escolar ampliada.

O cadastro dos alunos pode ser realizado até o dia 13 de dezembro. As inscrições serão feitas pelo site da Prefeitura.

A resposta do cadastro escolar acontecerá entre os dias 26 de dezembro e 24 de janeiro.

Já a efetivação da matrícula será dos dias 6 de janeiro até o dia 27 do mesmo mês e acontecerá presencialmente, na escola indicada no Protocolo do Cadastro Escolar.

A matrícula para os alunos retardatários acontecerá dos dias 28 a 31 de janeiro.

Os estudantes que já estão matriculados na rede municipal terão suas vagas renovadas automaticamente, explica o município, garantindo a continuidade dos estudos sem necessidade de novos procedimentos.

Confira o calendário de matrícula:

28/11 a 13/12: Abertura e fechamento da inscrição do cadastro de matrícula (online);

26/12 a 24/01: Resposta do Cadastro Escolar em Análise;

06/01 a 27/01: Efetivação da matrícula, presencialmente, na escola indicada no Protocolo do Cadastro Escolar;

28/01 a 31/01: Matrícula retardatários



