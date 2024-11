Doutores da Alegria realiza leilão beneficente para manter atividades; veja como participar

A- A+

A associação Doutores da Alegria está realizando um Leilão Beneficente da Alegria, de forma virtual, para arrecadar recursos para manter as atividades da entidade sem fins lucrativos. O pregão, realizado em parceria com a Sodré Santoro, será no dia 2 de dezembro, às 18h, no site da casa de leilões (leilaodaalegria.sodresantoro.com.br).



Mais de 50 peças foram doadas aos Doutores da Alegria para que o leilão pudesse ser realizado. Serão sorteadas obras artísticas, camisas de times de futebol autografadas, reservas em pousadas e experiências com artistas.

Entre os possíveis prêmios, estão duas camisas do Sport assinadas por todos os jogadores do clube que conquistaram o acesso à Série A e hospedagens na Praia de Carneiros, no Litoral Sul de Pernambuco.

“A mobilização de artistas que doaram suas obras para o leilão é uma feliz demonstração do interesse social nos impactos de Doutores da Alegria. Os recursos arrecadados contribuirão significativamente para o retorno das nossas atividades integralmente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife”, afirma Luis Viera da Rocha, diretor-presidente da associação Doutores da Alegria.

Em Recife, um grupo de artistas se mobilizou para doar telas e esculturas, como Rinaldo Silva, Heron Martins, Mayssa Leão, Báw, Gabriel Petribú, Carlos Pragana, Diogum, Romulo Barros, Sebastião Pedrosa, Luciano Pinheiro, Antonio Mendes, Maurício Arraes e Raul Córdula.



Diminuição de recursos



Desde outubro, as atividades promovidas pela associação Doutores da Alegria estão parcialmente paralisadas devido à crise financeira que impacta a organização. Em 2024, houve uma queda de 70% na arrecadação de recursos.



No Recife, o programa Palhaços nos hospitais foi afetado: ao invés de receberem visitas da dupla de palhaços duas vezes por semana, as crianças internadas nos cinco hospitais atendidos por Doutores da Alegria na capital pernambucana só estão sendo assistidas pelos palhaços uma vez por semana.



Além disso, o Curso Livre de Palhaçarias para Jovens, que estava sendo realizado desde maio no Compaz Dom Helder Câmara, na Joana Bezerra, com jovens em situação de vulnerabilidade social, teve que ser encerrado um mês antes do previsto.



As pessoas interessadas em participar do Leilão Beneficente da Alegria podem acessar as peças, os valores e dar lances iniciais pelo site.



O pregão, no dia 2 de dezembro, às 18h, será realizado no site da Sodré Santoro e funcionará como um leilão presencial: as pessoas interessadas deverão fazer lances para arrematar os itens. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos e efetuar um cadastro.

