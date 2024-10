A- A+

O grupo Doutores da Alegria suspendeu temporariamente as atividades em Pernambuco após queda de doações. O mesmo vale para o estado do Rio de Janeiro e para 90% das unidades de saúde atendidas em São Paulo.

Esta é a primeira vez em 33 anos que a trupe de palhaços não vai poder visitar crianças e adolescentes internados para levar um momento de diversão, ludicidade e leveza.



Em um primeiro momento, a suspensão deve durar duas semanas, mas pode reabrir antes, a depender da obtenção de recursos para continuar funcionamento.

Trabalho que impacta no "resgate da autoestima"

O Doutores da Alegria foi fundado em 1991 como uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e introduziu a arte do palhaço no universo da saúde. O objetivo é intervir, de maneira lúdica e divertida, na vida de crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos.



De acordo com o diretor artístico do Doutores da Alegria em Pernambuco, Arilson Lopes, em contato com a Folha de Pernambuco, o trabalho é de extrema importância para o "resgate da autoestima" das crianças e adolescentes impactados

"Atuamos em mais de 20 hospitais públicos em Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Sempre uma dupla de palhaços atua duas vezes por semana no hospital, ao longo do ano inteiro, atende crianças, adolescentes, seus pais, acompanhantes e a equipe multidisciplinar do hospital", começou.

"É um trabalho muito importante, que contribui para uma melhor experiência de internação e para o resgate da autoestima dessas crianças, que podem se relacionar melhor com a equipe médica, com os próprios pais e com as outras crianças. Também podem se relacionar melhor com o próprio hospital, que nem sempre é um ambiente propício a brincadeira e diversão. O palhaço faz com que a criança recupere esse desejo de brincar e ter autonomia", completou.

Doutores da Alegria em ação no Recife. - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Investimento e doações

Os recursos para funcionamento eram obtidos por meio de doações da sociedade civil, mas a maioria - 70% - vinha de contribuição de empresas parceiras por meio de incentivos fiscais, como a Lei de Incentivo à Cultura.

Além das visitas a crianças, outros dois projetos serão impactados diretamente com a interrupção das atividades. Agora, será preciso suspender as aulas do Programa de Formação de Palhaço para Jovens (PFPJ) e do Curso Livre de Palhaçaria para Jovens, que introduzem jovens em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho artístico de São Paulo e Pernambuco. Além disso, será preciso interromper as atividades do Plateias Hospitalares, projeto itinerante de espetáculos do Rio de Janeiro.



Para doar, basta acessar a plataforma oficial do Doutores da Alegria ou entrar em contato com os endereços de e-mail da organização [email protected], [email protected] e [email protected].



"Nesse momento, toda ajuda é bem-vinda e todas as pessoas podem doar por meio do site. Mas é muito importante fazer com que isso chegue às empresas, para que elas possam se engajar com essa campanha e com a causa do Doutores da Alegria. Doem para que esse trabalho aconteça e permaneça, porque ele é fundamental. Nós somos parte da equipe que cuida das crianças, e não ocnsigo sequer imaginar um hospital sem o Doutores da Alegria. As crianças merecem isso", convidou Arilson Lopes.

