Inadimplência Pernambuco fica em segundo lugar no maior número de empresas inadimplentes em agosto, no Nordeste Total nacional registrou 6,9 milhões negócios no vermelho; número se mantém estável há quatro meses

Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian apresentou Pernambuco como o segundo colocado no panorama de empresas que estiveram inadimplentes em agosto. O número da unidade federativa foi de cerca de 201.472 empresas que fecharam o período no vermelho.

Na visão nacional, os dados de agosto do indicador da Serasa Experian indicaram que 3 em cada 10 companhias (32,6%) existentes no país estavam com o CNPJ no vermelho. Essa porcentagem corresponde a 6,9 milhões de negócios, número que se mantém estável desde maio. O total devido em agosto superou a R$ 149,1 bilhões, com um ticket médio de cada conta atrasada estimado em R$ 2.977.

De acordo com o economista da datatech, Luiz Rabi, a interrupção na queda das taxas de juros, que vinha se mantendo estável, pode contribuir para a permanência da alta inadimplência, principalmente para as dívidas de longo prazo.

O representante explica que empresas com esse tipo de dívidas correm o risco do aumento das taxas de juros, resultando em pagamentos mais altos.

“A incapacidade de refinanciar ou renegociar essas dívidas pode levar à insolvência. Além disso, a valorização do dólar adiciona uma pressão extra, pois os importadores de insumos ou produtos são diretamente impactados. O fortalecimento da moeda norte-americana encarece essas importações, reduzindo as margens de lucro e prejudicando a liquidez necessária para cumprir com as obrigações financeiras”

