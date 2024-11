Nova ligação muda trânsito na Avenida Caxangá, nas imediações da UPA; veja como ficou

A- A+

A implantação de uma nova ligação no canteiro central provocou mudanças de trânsito no final da avenida Caxangá, nas imediações da UPA, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. O canteiro agora possui um "ancorte", que é uma ligação viária entre as pistas para retorno.

A via é rota de passagem nos bairros de Dois Irmãos e UR-7, e impacta também que vem de Camaragibe para a capital e vice-versa. Com isso, condutores de veículos e usuários de ônibus são afetados.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado (Seduh-PE) - responsável pela requalificação -, o retorno no local, antes realizado pela faixa destinada aos ônibus BRT, foi deslocado para o lado direito da via. Com a mudança do sentido, condutores devem seguir por uma nova passagem, por trás da UPA.

Segundo a Seduh, a implantação do "ancorte" permite que "os motoristas realizem o retorno de maneira mais segura e eficiente". O investimento do serviço foi de R$ 3.848.869,96.





"Com a conscientização dos motoristas, o problema de fluidez será resolvido, garantindo segurança e eficiência no novo percurso", afirmou a secretaria, por meio de nota.

A Seduh também informou que a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) foi avisada com antecedência sobre as mudanças.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) está presente no local a partir de hoje para realizar ações de fiscalização e orientação de trânsito para os condutores. A ação será intensificada ao longo da semana nos horários de pico, das 6h30 às 9h30 e das 16h às 19h.



A Folha de Pernambuco procurou o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) para saber como fica para as linhas de ônibus que circulam pela área. Até o momento, no entanto, não houve retorno. O canal segue aberto.

