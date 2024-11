A- A+

Automobilismo MotorShow 2024: 8ª edição acontece no Recife em dezembro Consultoria para a melhor compra, test drives e experiências para o consumidor fazem parte da programação

O MotorShow 2024, em sua 8ª edição, acontecerá de 5 a 15 de dezembro, das 13h às 22h, no Shopping Riomar, com entrada gratuita. Com foco na energia e mobilidade, o evento é uma vitrine das inovações do setor automotivo, reunindo veículos elétricos e híbridos, test drives e consultoria especializada para consumidores, além de atrações que conectam o público ao futuro da mobilidade sustentável.

O evento tem a assinatura de André Cavalcanti, a curadoria de Jorge Moraes e a produção da Libre Promo.

André Cavalcanti destaca que o salão proporciona uma comparação direta entre diferentes modelos e tecnologias.

"Os visitantes terão a chance de explorar as inovações mais recentes em veículos elétricos e híbridos, conhecer modelos de diversas marcas, entender os benefícios ambientais e econômicos, além de agendar test drives no salão e realizá-los na concessionária, experimentando a condução suave e silenciosa. Especialistas estarão disponíveis para oferecer informações detalhadas sobre tecnologia, carregamento e segurança, oferecendo uma visão empolgante do futuro da mobilidade elétrica e híbrida", explica.

O setor automotivo está em constante transformação, com novidades surgindo a cada ano. Para o consumidor comum, acompanhar todas essas inovações pode ser um desafio. "O MotorShow PE se destaca como uma vitrine completa, permitindo que o público conheça e se atualize sobre as últimas tendências e lançamentos de diversas marcas em um único lugar. É uma experiência única e essencial para qualquer entusiasta do mundo automotivo", afirma André.

Como o único salão automotivo do Nordeste voltado para o varejo, o evento oferece uma oportunidade exclusiva para os visitantes verem de perto as últimas novidades do setor.

"É um evento estratégico para os expositores e um ponto de partida para muitos consumidores realizarem o sonho de adquirir um automóvel, especialmente com a presença das principais marcas de luxo. No MotorShow PE, os sonhos sobre quatro rodas ganham vida", conclui o empresário.

Serviço

MotorShow 2024

Entrada gratuita

Quando: 05 a 15 de dezembro

Horário: das 13h às 22h

Onde: Shopping Riomar

