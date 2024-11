A- A+

Empreendedorismo Sebrae realiza evento gratuito para fomentar empreendedorismo negro em Pernambuco Empodera Afro acontece na terça-feira (26), com palestras, exposição e presença da chef Carmem Virgínia

O Sebrae Pernambuco promove, na próxima trça-feira (26), a primeira edição do Empodera Afro, evento voltado para fortalecer o empreendedorismo negro no estado.

A iniciativa, aberta ao público e gratuita, será realizada na sede da instituição, na Zona Oeste do Recife, das 14h às 18h. As inscrições estão disponíveis no site pe.loja.sebrae.com.br.

A programação inclui palestras, exposição e comercialização de produtos afro. Entre os destaques, está um bate-papo com a chef pernambucana Carmem Virgínia, referência nacional em cozinha ancestral.

Segundo Omero Galdino Jr., analista do Sebrae/PE, o evento busca integrar e capacitar empreendedores negros.

“O foco é em gestão, liderança e inovação em um ambiente propício para troca de experiências e desenvolvimento de novas estratégias de negócio”, afirmou.

Carmem Virgínia

A chef Carmem Virgínia, proprietária do restaurante Altar Cozinha Ancestral, trará sua experiência no empreendedorismo e na valorização da cultura afro-brasileira.

“Dona Carmem Virgínia é conhecida por sua atuação na gastronomia e por programas como Uma Senhora Panela e Comida de Quinta. Sua presença será de extrema importância para enriquecer o evento e conectar a gastronomia com a temática do empreendedorismo”, destacou Galdino.

Além disso, a programação abordará temas como identidade no mercado, inovação nos negócios e marketing ancestral, com foco em técnicas antigas aplicadas na comunicação e nas vendas.

Com a expectativa de se consolidar como um marco para o empreendedorismo negro, o Empodera Afro busca promover impacto positivo no mercado e na sociedade, reunindo empresários, líderes e influenciadores comprometidos com a inclusão e a diversidade.

Veja também

TECNOLOGIA Amazon inicia pré-venda do Novo Echo Show 15 para casa inteligente. Veja cinco funções e preço