Chacina de Palhinhas: suspeito de ter cometido sêxtuplo homicídio, em Petrolina é preso, em SP

Um homem, de nome e idade não revelados, foi preso, na cidade de Itanhém, em São Paulo, na última quinta-feira (19), com suspeita de ser um dos executores da chacina que resultou em seis mortes e duas tentativas de homicídio, no bairro de Palhinhas, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Ele possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Petrolina, desde novembro último. O crime aconteceu no dia 17 de junho de 2022.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a motivação do crime teria sido uma série de furtos que aconteceram numa obra da propriedade de dois irmãos. Inconformados com o prejuízo que vinham sofrendo, eles contataram um policial militar da Bahia, que intermediou a contratação dos executores.

Ainda segundo informações da PCPE, um dos irmãos ainda conduziu os matadores ao local do crime. Logo após o fato, foi possível comprovar a participação do outro irmão, tendo ele sido preso preventivamente. A partir de então, foram necessárias várias diligências para produzir as provas que indicavam a participação dos demais suspeitos.

Com a análise do material, foi solicitado à Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Petrolina a expedição de três mandados de prisão preventiva, bem como foi realizado o indiciamento dos quatro suspeitos do crime.

Organização

A articulação institucional para execução da Operação Hex contou com a gestão da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) e assessoramento do Nidracco, além de apoio da Delegacia de Investigações Gerais de Itanhaém (DIG/PCSP).

“Eles [os mandantes do crime] contrataram um policial militar que intermediou a contratação dos executores da chacina. A gente conseguiu identificar esses quatro suspeitos, o que culminou na prisão de três deles e um ainda se encontra foragido”, explicou o delegado titular do Grupo de Operações Especiais (GOE), José Tenório, durante coletiva de imprensa.

Durante a prisão, no quarto do preventivado, notadamente ao lado da cama, em uma caixa de isopor, os policiais encontraram uma pistola da marca Tonfoglio, calibre .38, que estava carregada com 15 munições, sendo uma na câmara e 14 no carregador, mas na caixa foi encontrado outro carregador, contendo outras 14 munições, totalizando 29 projéteis intactos.

Armamento apreendido pela polícia | Foto: Divulgação

Relembre o crime

A ‘Chacina de Palhinhas’ aconteceu em 2022. 14 pessoas estavam num imóvel, na Rua Primavera, quando os suspeitos chegaram atirando. Cinco pessoas, das idades entre 35 e 74 anos, morreram no local, tendo a sexta vítima sido socorrida, mas também não resistiu.

