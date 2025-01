Chanceler italiano convoca encarregado de negócios da Venezuela, após 'expulsão' de diplomatas

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, convocou o encarregado de negócios da Venezuela na quarta-feira para protestar contra a decisão de Caracas de restringir o número de diplomatas na legação italiana.

Ho fatto convocare stamani l’incaricato d’affari del #Venezuela per protestare con forza per la mancanza di informazioni sulla detenzione del cittadino italiano Alberto Trentini e per contestare l’espulsione di 3 nostri diplomatici da Caracas. L’Italia continuerà a chiedere al…