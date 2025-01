Por que casas de madeira são tão comuns nos EUA, apesar dos incêndios e furacões? Entenda

A- A+

Em grande parte dos Estados Unidos as casas são feitas de madeira, apesar dos recorrentes furacões, tornados, e incêndios florestais, como a tragédia que está devastando os arredores de Los Angeles, na Califórnia, há uma semana.

O país norte-americano é um dos poucos do mundo onde a madeira é o material predominante na construção de casas. Diante da destruição que tem se alastrado pela cidade californiana, a decisão tem sido muito questionada, por se tratar de um material mais vulnerável a alguns desastres naturais.

Por que os americanos preferem as casas de madeira?

Facilidade de construção: o uso da madeira permite a construção de casas de forma mais rápida em relação ao cimento e ao tijolo. Existem diversas opções no mercado que oferecem casas fora da planta ou kits que permitem ao proprietário construir sua própria casa.

Disponibilidade e preço: A madeira é um material de fácil acesso porque o país possui muitas montanhas e florestas. A grande abundância de madeira permite que os preços sejam bem mais baixos. Além disso, é um material fácil de transportar.

Mobilidade dos habitantes: pesquisas indicaram que os cidadãos dos Estados Unidos podem mudar de casa até cinco vezes na vida, portanto, uma construção rápida e acessível não lhes causa problemas quando se mudam para outra cidade.

Menos impostos: Os impostos sobre casas construídas com madeira são inferiores aos que os proprietários de casas feitas com cimento e tijolos devem pagar.





As casas de madeira são seguras?

Apesar da vulnerabilidade da madeira em determinadas situações, é um material flexível que pode resistir a terremotos de baixa intensidade ou tornados leves. No caso de locais que costumam enfrentar furacões ou tornados de maior intensidade, as casas costumam ter um porão construído em tijolo como abrigo para seus moradores. Caso a casa sofra algum dano, é mais barato e rápido repará-la se for de madeira.

A combinação de tradição, disponibilidade de recursos, facilidade de construção, custos associados e considerações de segurança fez com que a madeira fosse uma prioridade na construção de casas nos Estados Unidos.

Em meio aos incêndios que atingiram mais uma vez a Califórnia, a cantora Miley Cyrus relembrou como o incêndio destruiu sua casa de madeira em Malibu em novembro de 2018. Durante os devastadores incêndios de Woolsey, ela perdeu a residência que dividia com seu então parceiro, o ator Liam Hemsworth.

O Departamento Florestal e de Proteção Contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire) informou que mais de 12.300 construções foram danificadas ou destruídas nos incêndios florestais que atingem Los Angeles desde a semana passada. Boa parte das construções estavam na mesma família há gerações — algumas pessoas inclusive morreram enquanto tentavam defender suas casas.

