incêndios Beyoncé adia anúncio por causa de incêndios em Los Angeles Cantora uma doação de US$ 2,5 milhões para a criação do Fire Relief Fun, a partir de sua fundação BeyGOOD

O dia 14 de janeiro de 2025 era aguardado com entusiasmo pelos fãs de Beyoncé, que esperavam um grande anúncio da superestrela. A artista, no entanto, decidiu adiar a revelação em solidariedade às vítimas dos incêndios florestais que atingem a região de Los Angeles. Em comunicado publicado em suas redes sociais, Beyoncé explicou a decisão e expressou apoio às famílias afetadas.

''O anúncio de 14 de janeiro será adiado para uma data posterior devido às perdas e traumas causados pelos incêndios florestais em andamento em Los Angeles'', escreveu. ''Continuo orando pela cura e reconstrução das famílias que sofrem com traumas e perdas. Somos muito abençoados por termos corajosos socorristas que continuam trabalhando incansavelmente para proteger a comunidade de Los Angeles'', completou.



O desastre já deixou ao menos 24 mortos e destruiu centenas de casas, segundo dados divulgados pelo governo local até a última segunda-feira (13). Como parte do apoio às vítimas, a fundação BeyGOOD anunciou uma doação de US$ 2,5 milhões para a criação do Fire Relief Fund.

O fundo foi destinado a ajudar famílias em áreas como Altadena e Pasadena, com foco na reparação de casas, apoio a igrejas e centros comunitários.

A expectativa por uma surpresa

A contagem regressiva para o anúncio começou no Natal, quando Beyoncé divulgou um vídeo no qual cavalgava em um cavalo branco, exibindo uma bandeira americana. O clipe terminava com a inscrição ''1.14.25'', desencadeando diversas teorias entre os admiradores da artista.

Muitos apostavam que a data marcaria o início de uma nova turnê mundial, enquanto outros acreditavam na divulgação de um projeto visual para o álbum "Cowboy Carter", lançado no ano anterior.

O que os fãs especulam?

1. Anúncio de turnê mundial: o aclamado álbum "Cowboy Carter" ainda não foi apresentado em uma série de shows. A Live Nation, produtora de eventos, havia publicado teasers que sugeriam a proximidade de um anúncio relacionado a turnês, aumentando a expectativa.

2. Lançamento de clipes oficiais: apesar de já existirem vídeos com letras para todas as faixas do álbum, os clipes ainda não foram lançados. Uma revelação visual completa seria um marco significativo na era "Cowboy Carter".

3. Conclusão do projeto ACT: parte de um projeto iniciado com o álbum "Renaissance", muitos especulam que a próxima etapa exploraria uma sonoridade mais rock.

4. Projeto audiovisual ou documental: Beyoncé é conhecida por criar experiências multimídia que mostram fases de sua carreira. Um documentário ou especial poderia ser o foco do aguardado anúncio.

