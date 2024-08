Chanceler de Lula vai à Colômbia, nesta semana, discutir crise na Venezuela

A- A+

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, viajará para Bogotá, na noite de quarta-feira, para uma reunião com o chanceler da Colômbia, Luis Gilberto Murillo.

Vieira e Murillo vão discutir a crise na Venezuela e formas de abrir um canal de diálogo entre o presidente Nicolás Maduro e o diplomata Edmundo González, candidato da oposição na eleição de 21 de julho último.

Desde que Maduro foi declarado o vencedor do pleito pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), o país mergulhou em um cenário de violência, com milhares de prisões de opositores e mortes de manifestantes.

A oposição e parte da comunidade internacional afirmam que houve fraude na eleição.

Ao mesmo tempo, o CNE praticamente ignora os apelos do Brasil e outros países, para que os boletins de urna sejam divulgados.

Somente a partir do conhecimento de dados detalhados sobre a votação será possível ao governo brasileiro reconhecer a vitória de Maduro, ou de González, caso se prove o contrário.

Brasil, Colômbia e México atuam no sentido de mediar uma negociação entre as partes. O caminho mais provável é uma conversa telefônica entre os presidentes dos três países — Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro e López Obrador, respectivamente — com Maduro e González, separadamente.

A expectativa é que os contatos ocorram em breve, mas não há data definida.

