Charlie Hebdo: acusado de duas tentativas de homicídio durante atentado é condenado

Um tribunal de Paris condenou nesta quinta-feira um paquistanês a 30 anos de prisão por tentar matar duas pessoas do lado de fora da antiga sede da revista satírica francesa Charlie Hebdo em setembro de 2020.

Zaheer Mahmood, de 29 anos, foi considerado culpado de tentativa de homicídio e conspiração terrorista por ferir gravemente duas pessoas com um facão em Paris.

Na ocasião, ele, no entanto, fez o ataque em frente à antiga sede do Charlie Hebdo, pensando que estava atacando jornalistas do semanário. A juíza presidente, Caroline Jadis-Pomeau, também o notificou de uma proibição permanente de entrada em território francês e de seu registro no arquivo de autores de crimes terroristas.

Mahmood, natural de uma região rural do Paquistão, chegou ilegalmente à França em 2018. O homem, seguidor de uma ala radical, estava tentando "vingar o Profeta" depois que o semanário francês republicou caricaturas de Maomé em 2 de setembro de 2020, por ocasião da abertura do julgamento dos ataques jihadistas de janeiro de 2015.

Mahmood não sabia, no entanto, que o semanário havia se mudado após o ataque que dizimou sua equipe editorial. Em 25 de setembro de 2020, o jovem paquistanês chegou à antiga sede da revista com um facão e feriu dois funcionários da agência de notícias Premières Lignes.

Cinco outros homens paquistaneses, alguns dos quais eram menores de idade na época, foram julgados junto com ele por conspiração terrorista e por terem apoiado e encorajado o ato de Mahmood. O tribunal os condenou a penas de prisão entre três e doze anos.

