ARBOVIROSES Chikungunya: SES-PE confirma morte de menina de 4 anos; óbitos por arboviroses no ano sobem para 17 Novo boletim confirma também morte de homem de 40 anos vítima de dengue

O número de mortes por arboviroses em 2024 em Pernambuco subiu para 17, segundo divulgou nesta quarta-feira (13) a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE).

Os novos óbitos confirmados foram de uma menina de 4 anos, vítima de chikungunya, e de um homem de 40 anos, em decorrência de dengue.

Segundo a SES-PE, a menina de 4 anos que morreu de chikungunya morava em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A morte dela aconteceu em 12 de abril, no Recife, para onde tinha sido transferida.

A menina apresentou como sintomas, segundo a SES-PE, vômitos, prostração, sonolência, dificuldade de coordenação motora e insuficiência hepática.

Ela também teve insuficiência renal aguda, convulsão, ataxia, hiporreflexia, redução do débito urinário, anasarca e insuficiência respiratória com acidose metabólica.

Já o homem de 40 anos que morreu de dengue morava em Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Ele, que não tinha comorbidades, teve febre, cefaleia, diarreia, calafrios, prostração, tosse produtiva, dor articular intensa, mialgia, edema de membros e escarro com sangue.

A morte dele aconteceu em 25 de agosto, no Recife.

Entre as 17 mortes por arboviroses, 12 foram por dengue e cinco por chikungunya.

Boletim

O novo boletim da SES-PE indica os casos de arboviroses registrados no Estado entre 31 de dezembro de 2023 e o último sábado (9).

O levantamento aponta 29.821 casos prováveis de dengue (casos em investigação + casos confirmados) no Estado.

O monitoramento epidemiológico mostra que 50 óbitos já foram descartados para arboviroses e outros 28 seguem em investigação.

"No boletim desta semana, os dados permanecem indicando 55 municípios pernambucanos com baixa incidência para casos de dengue, 69 localidades apresentam incidência média e 61 municípios aparecem com alta incidência de casos", diz a SES-PE.

Os dados também indicam a notificação de 4.763 casos prováveis de chikungunya, com 1.531 casos confirmados. Já para zika, foram notificados 240 casos prováveis, mas sem confirmação até o momento.

Febre do Oropouche

Pernambuco possui 169 casos confirmados da Febre do Oropouche, um a mais do que na semana passada.

O vírus foi identificado em pacientes dos municípios de: Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Pombos, Recife, Bom Jardim, Limoeiro, Machados, Água Preta, Catende, Gameleira, Jaqueira, Lagoa dos Gatos, Maraial, Rio Formoso, São Benedito do Sul, Sirinhaém, Barra da Guabiraba, Bonito, Gravatá, Santa Cruz do Capibaribe, Garanhuns, Aliança, Itaquitinga, Macaparana, São Vicente Ferrer e Timbaúba.

