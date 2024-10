China critica venda de armas dos EUA a Taiwan e promete tomar 'medidas necessárias'

A- A+

A China atacou na noite desse sábado (26) o último pacote de armas vendido pelos Estados Unidos a Taiwan e prometeu tomar “todas as medidas necessárias” para defender a soberania que reivindica sobre a ilha autônoma.

O Departamento de Estado dos EUA aprovou na noite de sexta-feira um pacote de vendas de armas de US$ 2 bilhões que inclui sistemas avançados de mísseis terra-ar e radares. A negociação ainda precisa passar pelo crivo do Congresso americano.



Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim afirmou que a venda “viola gravemente a soberania e os interesses de segurança da China, prejudica as relações China-EUA e ameaça a paz e a estabilidade” no Estreito de Taiwan.

Afirma também que o governo chinês tomará “todas as medidas necessárias para defender firmemente a soberania nacional, a segurança e a integridade territorial”.

A China considera Taiwan parte do seu território e nunca descartou o uso da força para assumir o controle desta ilha que tem governo, exército e moeda próprios.

Nos últimos anos, Pequim enviou aviões, drones e navios de guerra pela ilha quase diariamente. Este mês, realizou manobras militares massivas que cercaram Taiwan.

Embora os Estados Unidos não reconheçam oficialmente Taiwan em nível diplomático, é o seu principal parceiro e fornecedor de armas, o que irrita Pequim.

