China estenderá isenções tarifárias sobre alguns produtos dos EUA até final de fevereiro

A China irá continuar a isentar certos produtos dos Estados Unidos de tarifas adicionais até o fim de fevereiro do ano que vem, segundo declaração publicada nesta sexta-feira, 29, pela Comissão de Tarifas Alfandegárias do Conselho de Estado.

De acordo com uma declaração emitida em abril, os itens americanos como minério de metal de terras raras, desinfetante médico e bateria de níquel-cádmio foram excluídos das contramedidas tarifárias até 30 de novembro de 2024. Após a extensão, a isenção durará até 28 de fevereiro de 2025, diz a comissão.