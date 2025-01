A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Chuvas: Recife renova estágio de atenção; todas as regiões do Estado estão sob alerta da Apac Em Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, índice se aproximou dos 70 milímetros de chuva em apenas três horas, na madrugada e manhã desta terça-feira (14)

A Prefeitura do Recife (PCR) renovou, às 5h30 desta terça-feira (14), o estágio de atenção por conta da continuidade das chuvas. Pontos de alagamento são registrados na Capital pernambucana, como na avenida Caxangá, na Zona Oeste, nas proximidades do TI CDU.

Monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica que o acumulado de chuvas na Cidade chegou a quase 70 milímetros em apenas três horas na estação de Nova Descoberta, na Zona Norte. A agência prevê continuidade das precipitações ao longo desta terça-feira em todo o Estado [veja mais índices no final do texto].

Todas as regiões de Pernambuco estão sob alerta de chuvas da Apac até o fim da terça-feira. Na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste, o aviso é de nível amarelo, de chuvas moderadas. No Sertão, o alerta é de nível laranja, indicando chuvas de moderadas a fortes.

Segundo a Apac, as chuvas são causadas pela atuação do sistema Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

O Centro de Operações do Recife (COP) afirma que, diante da possibilidade de chuva fraca a moderada, a rotina da população pode ser impactada. "Nossas equipes seguem trabalhando para reverter a situação", diz o órgão.

No Recife, a maré atingiu o ponto mais alto (2,18 m) às 4h14 e chegará ao mais baixo (0,38 m) às 10h19. O nível volta a subir e bate 2,38 m às 16h21, com o ponto baixo de 0,21 m às 22h51.

A PCR ativou abrigos para acolher famílias e moradores que precisaram deixar os seus imóveis por conta das chuvas. Um deles, por exemplo, funciona no Centro Social Bidu Krause, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da capital pernambucana.

A lista completa dos endereços dos abrigos está disponível no site acaoinverno.recife.pe.gov.br.

A Defesa Civil do Recife pode ser acionada 24 horas por dia e gratuitamente pelo telefone 0800 081 3400. Já a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) tem o 0800 081 1078 à disposição e a Emlurb, o 156.

Onde mais choveu em Pernambuco

Nova Descoberta, Recife - 69,81 mm

Alto da Esperança, Recife - 58,6 mm

Guabiraba, Recife - 54,05 mm

Dois Irmãos (UFRPE), Recife - 39,1 mm

Alto Santa Terezinha, Recife - 38,6 mm

Tacaratu - 36,2 mm

Comunidade Brega e Chique, Recife - 31,6 mm

Camaragibe - 30,6 mm

Tamandaré - 28,55 mm

Tabajara, Olinda - 28,09 mm

* dados contabilizam as 3 horas entre 4h e 7h

Veja também

ESTADOS UNIDOS Incêndios na Califórnia: Com previsão de piora, área queimada em uma semana é maior que Paris